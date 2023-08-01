Çin'in Hebei Eyaletinde Devam Eden Sağanak Yağışlar Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Salı günü öğlen saatleri itibarıyla 9 kişi hayatını kaybederken 6 kişiden haber alınamıyor. İstatistikler, sağanak yağış ve fırtınaların Hebei'deki 87 ilçe ve bölgede yüzbinlerce kişiyi etkilediğini gösteriyor. Felaketin yol açtığı ekonomik kayıp ise halen araştırılıyor. Eyalette şu ana kadar 847.400 kişi tahliye edildi.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da sular altında kalan yolda drenaj çalışması yapan işçiler, 31 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

SHİJİAZHUANG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Salı günü öğlen saatleri itibarıyla 9 kişi hayatını kaybederken 6 kişiden haber alınamıyor.

İstatistikler, sağanak yağış ve fırtınaların Salı günü öğlen saatleri itibarıyla Hebei'deki 87 ilçe ve bölgede yüzbinlerce kişiyi etkilediğini gösteriyor. Felaketin yol açtığı ekonomik kayıp ise halen araştırılıyor. Eyalette şu ana kadar 847.400 kişi tahliye edildi.

Eyaletteki ana meteoroloji gözlemevine göre, Hebei eyaletini Cumartesi gününden bu yana etkisi altına alan sağanak yağış seviyeleri eyaletteki 164 meteoroloji gözlemevinde 500 milimetreyi aştı.

Meteoroloji merkezine göre, Hebei'deki toplam 61 ulusal meteoroloji gözlemevi Temmuz ayında tek bir gündeki en yüksek yağış seviyesini kaydederken, gözlemevlerinden 10'unda bugüne kadarki en yüksek günlük yağış seviyesi kayda geçti.

Hebei eyaletinin Zhuozhou kenti yağmurun neden olduğu sellerden ağır şekilde etkilendi.

Kentin sel kontrol ve kuraklık yardım merkezine göre Salı sabahı saat 10.00 itibarıyla kente bağlı 146 köyde, 225,38 kilometrekarelik bir alanda toplam 133.913 kişi sağanak yağış ve fırtınalardan etkilendi. Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla 9.726 mu (yaklaşık 648 hektar) tarım arazisi zarar gördü.

Şu ana kadar Zhuozhou'daki 124 köyden 125.100 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Zhuozhou kentinde aralarında Çin sivil yardım ekibi Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin de bulunduğu profesyonel kurtarma ekipleriyle işbirliği yapmak üzere toplam 8.755 üyesi bulunan 28 acil kurtarma ekibi organize edildi.

Hebei'ye komşu Shanxi eyaleti de sağanak yağışlardan etkilendi. Eyaletin sel kontrol ve kuraklıkla mücadele merkezine göre, Pazartesi günü saat 19.00 itibarıyla Shanxi'de toplam 42.211 kişi tahliye edildi. ¦