Haberler

Gansu'da Şiddetli Sel: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Gansu'da Şiddetli Sel: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Gansu eyaletinin Dingxi kentine bağlı Weiyuan ilçesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edilirken, bölgeye 305 itfaiyeci ve 68 araç sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇİN'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen selin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Dingxi kentinin Weiyuan ilçesinde meydana gelen selin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, şiddetli yağışların neden olduğu afette mahsur kalan yüzlerce kişinin tahliye edildiğini, yaralıların ise hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Gansu Eyaleti Yangın ve Kurtarma Teşkilatı, 305 itfaiyeci ile 68 itfaiye aracının görevlendirildiğini kaydetti. Dün yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen ani seller sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi

İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi
Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Haklı gururun coşkusu: İşte Filenin Sultanları'nın kupayı kaldırdığı o anlar

İşte Filenin Sultanları'nın kupayı kaldırdığı o anlar
Bitcoin ABD-İran ateşkesiyle yeniden 65 bin doları geçti

Bitcoin ABD-İran ateşkesiyle yeniden 65 bin doları geçti
Binlerce sıfır otomobil Türkiye'ye geldi: Haydarpaşa Limanı'nda bekliyorlar

Binlercesi Türkiye'ye geldi: Haydarpaşa Limanı'nda bekliyorlar