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Çin iki iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi

Çin iki iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi
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ÇİN’in iki iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

ÇİN'in iki iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, iki iletişim teknolojisi test uydusunu bugün saat 09.00'da Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Uzun Yürüyüş-6' taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Önceden belirlenen yörüngelerine yerleşen uyduların; uydu iletişimi, radyo ve televizyon yayıncılığı ile veri aktarımı alanlarında kullanılacağı belirtildi. Uydularla ayrıca ilgili teknolojilere yönelik test ve doğrulama çalışmaları yürütüleceği de kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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