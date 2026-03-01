Haberler

Çin, Orta Doğu'da Barış ve İstikrarın Korunması Çağrısında Bulundu

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ile dünyada barış ve istikrarın korunması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İran liderini hedef alan saldırı ve suikastın, İran'ın egemenliği ile güvenliğini ciddi şekilde ihlal ettiği, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğu bildirildi. Çin'in bu girişimlere kesinlikle karşı çıktığı ve bunu en sert dille kınadığı belirtilen açıklamada, askeri operasyonların derhal durdurulması, gerilimin tırmanmasının önlenmesi, Orta Doğu ile dünyada barış ve istikrarın korunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
