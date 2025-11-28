Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı

Çin'de bir alışveriş merkezinin girişine kurulan dev Noel ağacı aniden alev alarak ziyaretçiler arasında büyük bir panik yarattı. Yoğun alışveriş saatlerinde yaşanan olayda insanlar hızla çıkışlara yönelirken, ziyaretçilerin çığlıkları da duyuluyor.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi ancak ilk değerlendirmeler, olası bir kablolama arızasına işaret ediyor.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaralanan olmadığı bildirildi.

Yetkililer yangının kesin nedenini henüz açıklamadı ancak kablolama kaynaklı bir teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.