Haberler

Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı

Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı Haber Videosunu İzle
Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de bir alışveriş merkezinin giriş kısmına yerleştirilen büyük Noel ağacının aniden alev alması büyük paniğe yol açtı. Yangın esnasında çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı AVM'deki yangın kimse zarara görmeden söndürüldü.

  • Çin'de bir alışveriş merkezinin girişindeki Noel ağacı alev aldı.
  • Yangında kimse yaralanmadı.
  • Yangının nedeni henüz belirlenmedi, ancak olası bir kablolama arızası üzerinde duruluyor.

Çin'de bir alışveriş merkezinin girişine kurulan dev Noel ağacı aniden alev alarak ziyaretçiler arasında büyük bir panik yarattı. Yoğun alışveriş saatlerinde yaşanan olayda insanlar hızla çıkışlara yönelirken, ziyaretçilerin çığlıkları da duyuluyor.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi ancak ilk değerlendirmeler, olası bir kablolama arızasına işaret ediyor.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaralanan olmadığı bildirildi.

Yetkililer yangının kesin nedenini henüz açıklamadı ancak kablolama kaynaklı bir teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

DARISI BİZİM NOELCİLERE OLSUN AMA HİÇBİR KULUN KILINA ZARAR GELMESİN...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.