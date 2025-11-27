Çin'de test treni işçilere çarptı: 11 ölü
Çin'in Yunnan eyaletinde bir test treninin raylarda çalışan işçilere çarpması sonucu 11 demir yolu işçisi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.
Çin'in Yunnan eyaletinde test treninin raylarda çalışan işçilere çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming kenti yetkilileri, Luoyang Tren İstasyonu'nda sismik ekipman testi sırasında trenin raylarda çalışan işçilere çarptığını bildirdi.
2 İŞÇİ YARALI
Olayda 11 demir yolu işçisinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya