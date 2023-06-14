Çin'de şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu! İlginç anlar kamerada

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Yichang kentinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir restoranda ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Tentenin uçmasına engel olmak isteyen müşteri ve çalışanlar bir süre sonra tenteyle birlikte havalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Yichang kentine bağlı Yiling semtinde şiddetli rüzgâr etkili oldu. Rüzgarda bir restoranın bahçesinde bulunan tente hareket etmeye başladı.

TENTEYLE BİRLİKTE HAVALANDILAR

Restoran çalışanları ve müşteriler tentenin uçmasını önlemek için tenteyi tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle tenteyle birlikte insanlar da havaya uçtu. En az 10 kişi tenteyle birlikte havalanırken 2 kişinin yere düştüğü görüldü. O esnada restorandaki masa ve sandalyeler de dağıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Tenteyle birlikte savrulan kişilerden birinin restoranın sahibi olduğu ve şu an hastanede tedavi gördüğü ifade edilirken olayda başka yaralanan olmadı. O anlar kameralara yansıdı.