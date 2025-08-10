Çin'de Sel Felaketi: 15 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen selde 15 kişi hayatını kaybetti, 28 kişiden ise haber alınamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ÇİN'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen selde 15 kişi hayatını kaybetti.
Gansu Eyaleti Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, eyaletin merkezi Lanzhou kentine bağlı Yuzhong ilçesinin dağlık kesiminde meydana gelen selde 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve 28 kişiden haber alınamadığı kaydedildi.
Bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya