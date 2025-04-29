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Çin'de Restoran Yangınında 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Restoran Yangınında 22 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'in Liaoning eyaletinde bir restoranda meydana gelen yangında 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, soruşturma devam ediyor.

ÇİN'de bir restoranda çıkan yangında 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in Liaoning eyaletinin Baota ilçesinde bir restoranda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında 22 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması ve yangının çıkış sebebinin en kısa sürede aydınlatılarak sorumluların kanun önünde cezalandırılması talimatını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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