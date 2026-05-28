Çin'de trafik kazası: 13 ölü, 3 yaralı
Çin'in Henan eyaletinde bir minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin'in Henan eyaletinin Nanyang şehrinde yolcu taşıyan minibüs, kara yolunda seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 16 yolcudan 13'ü yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı