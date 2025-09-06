Haberler

Çin'de Kargo Gemisi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı

Çin'de Kargo Gemisi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı
Çin'in Bohay Denizi'nde bir kargo gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu tekne alabora oldu. Olayda bazı mürettebat kayboldu, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ÇİN'in kuzeyindeki Bohay Denizi'nde, kargo gemisi ile balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirildi.

Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 04.30 sıralarında Bohay Denizi'nde kargo gemisiyle çarpışan balıkçı teknesinin alabora olduğu ve mürettebatının bir kısmının denizde kaybolduğu belirtildi. Bakanlık, kayıpların bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldığını vurgulayarak, kazadaki sorumluluk ve ihmalin soruşturulacağını kaydetti.

Açıklamada, Devlet Konseyi'ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, bölgeye giderek acil durum çalışmalarını yönlendireceği de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
