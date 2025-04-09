Çin'de huzurevinde yangın: 20 ölü

ÇİN'de bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bir huzurevinde dün yerel saatle 21.00'da çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, dumandan etkilenen huzurevi sakinlerinin tedavi için çevredeki hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.