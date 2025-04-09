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Çin'de huzurevinde yangın: 20 ölü

Çin'de huzurevinde yangın: 20 ölü
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Çin'in Hebei eyaletinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangın sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti. Yangın, yerel saatle 21.00'da meydana geldi. Dumandan etkilenen huzurevi sakinleri, tedavi amacıyla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

ÇİN'de bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bir huzurevinde dün yerel saatle 21.00'da çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, dumandan etkilenen huzurevi sakinlerinin tedavi için çevredeki hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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