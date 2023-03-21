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Çin'de dolu taneleri mermi gibi yağdı

Dünya Haberleri

Çin'de dolu taneleri mermi gibi yağdı

Süper hücre olayının yaşandığı Çin'de dolu yağışı hayatı kabusa çevirdi. Elma büyüklüğünde yağan dolu taneleri, yere mermi gibi düştü. O anlara ait görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çin'de bir süredir devam eden şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Süper hücre olayının yaşandığı ülkede dolu yağışı etkili oldu.

MERMİ GİBİ YERE İSABET ETTİ

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, elma büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü. Dolu taneleri büyük bir hızla mermi gibi düştü. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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