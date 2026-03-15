Çin'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı
Çin'de bir hayvanat bahçesinde yaşanan olay, ziyaretçilerin güvenliği ve hayvanlarla temas uygulamalarını yeniden gündeme getirdi. Olayda aslanların bulunduğu besleme alanına giren 10 yaşındaki bir kız çocuğu, kafes parmaklıklarının arasından uzanan yırtıcı hayvan tarafından bacağından yakalandı. Büyük panik yaratan olayda küçük kız, görevlilerin müdahalesiyle kurtarılırken, olayın ardından hayvanat bahçesi hakkında inceleme başlatıldı.
- Çin'in Guangdong eyaletindeki Shantou Zhongshan Park Hayvanat Bahçesi'nde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, aslan besleme alanında bir dişi aslanın saldırısına uğradı.
- Saldırıda kız çocuğunun bacağında hafif sıyrık ve çizikler oluştu, hastanede kuduz aşısı yapıldıktan sonra aynı gün taburcu edildi.
- Olayın ardından hayvanat bahçesi geçici olarak kapatıldı ve sorumlu görevli görevden uzaklaştırıldı.
ZİYARETÇİLERE KAPALI ALAN
Olay, Shantou Zhongshan Park Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çocuk, normalde ziyaretçilere kapalı olan ve yalnızca belirli yaş gruplarının girebildiği hayvan besleme alanına bir görevlinin izniyle alındı. Kızın elindeki yiyeceği fark eden bir dişi aslan, kafes parmaklıklarının arasından uzanarak çocuğun bacağını yakaladı ve kendine doğru çekmeye başladı.
Görüntülerde kız çocuğunun çığlık attığı, bir hayvan bakıcısının ise onu çekerek kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Yaklaşık 30 saniye süren panik anlarının ardından, görevli metal bir çubuk kullanarak aslanı uzaklaştırmayı başardı ve çocuk kafesten kurtarıldı.
HAFİF YARALARLA KURTULDU
Saldırıda kız çocuğunun bacağında yalnızca hafif sıyrık ve çizikler oluştu. Hastaneye kaldırılan çocuk, kuduz aşısı yapıldıktan sonra aynı gün taburcu edildi.
HAYVANAT BAHÇESİ KAPATILDI
Olayın ardından hayvanat bahçesi yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yaşı uygun olmayan bir çocuğun besleme alanına alınmasının ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti. Olayın ardından sorumlu görevlinin görevden uzaklaştırıldığı ve tesisin güvenlik incelemesi için geçici olarak kapatıldığı açıklandı.
Uzmanlar, vahşi hayvanların bulunduğu alanlarda ziyaretçilerle doğrudan temas kurulmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek benzer uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.