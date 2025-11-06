Haberler

Çin, AB ile Ekonomik İş Birliğini Derinleştirmeye Hazır

Çin, AB ile Ekonomik İş Birliğini Derinleştirmeye Hazır
Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ile karşılıklı iş birliğini genişletme niyetlerini açıkladı. Yatırım anlaşmaları ve ticaretin serbestleştirilmesi için müzakerelere hazır olduklarını ifade etti.

ÇİN Ticaret Bakanlığı, AB ile karşılıklı iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, bugün düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB) diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzalayarak ihracat pazarını aktif olarak çeşitlendirme kararını değerlendirdi. Çin'in üst düzey açılımı hızlandırarak, yüksek standartlı uluslararası ekonomik ve ticari kurallara uyum sağlamak için çalıştığını vurgulayan He, Çin ile AB'nin ekonomik ve ticari alanlarda ortak çıkarlara sahip olduğunu belirtti.

Sözcü He, AB ile karşılıklı iş birliğini derinleştirmeye, yatırım anlaşması da dahil olmak üzere çeşitli ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakere edilme olasılığını araştırmaya hazır olduklarını bildirdi. He ayrıca iki taraf arasındaki ticaret ile yatırımların daha ileri seviyede serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması için çalışabileceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
