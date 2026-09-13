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Çin, 2027'deki BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

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ÇİN'in gelecek yıl düzenlenecek 19’uncu BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı bildirildi.

ÇİN'in gelecek yıl düzenlenecek 19'uncu BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin gelecek yıl BRICS dönem başkanlığını devralacağını duyurdu. Zirvenin Çin'in hangi şehrinde düzenleneceği henüz açıklanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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