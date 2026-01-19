Haberler

Çin 19'uncu internet uydu grubunu uzaya gönderdi

Çin 19'uncu internet uydu grubunu uzaya gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, alçak yörüngeli internet uydularından oluşan 19'uncu uydu grubunu 'Uzun Yürüyüş-12' roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.

ÇİN'in 19'uncu uydu grubunu taşıyıcı roketle uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, internet hizmetleri için geliştirdiği alçak yörüngeli 19'uncu uydu grubunu, 'Uzun Yürüyüş-12' taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Roket, yerel saatle 15.48'de, Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndan fırlatıldı. Yetkililer, fırlatma görevinin planlandığı şekilde tamamlandığını ve internet uydularının önceden belirlenen yörüngelerine yerleştiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar

İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu