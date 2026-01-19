Çin 19'uncu internet uydu grubunu uzaya gönderdi
Çin, alçak yörüngeli internet uydularından oluşan 19'uncu uydu grubunu 'Uzun Yürüyüş-12' roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.
ÇİN'in 19'uncu uydu grubunu taşıyıcı roketle uzaya gönderdiği bildirildi.
Çin, internet hizmetleri için geliştirdiği alçak yörüngeli 19'uncu uydu grubunu, 'Uzun Yürüyüş-12' taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Roket, yerel saatle 15.48'de, Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndan fırlatıldı. Yetkililer, fırlatma görevinin planlandığı şekilde tamamlandığını ve internet uydularının önceden belirlenen yörüngelerine yerleştiğini açıkladı.
