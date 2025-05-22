CIA Genel Merkezine Silahlı Saldırı Girişimi

CIA Genel Merkezine Silahlı Saldırı Girişimi
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ABD'nin Virginia eyaletinde, CIA genel merkezi önünde bir kadın sürücü silahlı saldırı girişiminde bulundu. Güvenlik görevlileri, şüpheli kadını vurdu. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın için soruşturma başlatıldı.

ABD'de, CIA genel merkezinin önünde bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kadın sürücü, McLean bölgesindeki ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasına silahlı saldırı girişiminde bulundu. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin, kadın şüpheliyi vurduğu bildirildi.

Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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