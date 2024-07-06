CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısına Katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısının ikinci oturumuna katıldı ve ikili temaslarda bulundu. Toplantı sonrasında katılımcı partilerin temsilcileri ile aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısının ikinci oturumuna katıldı, ayrıca ikili temaslarda bulundu. Toplantı sonrasında katılımcı partilerin temsilcileri ile aile fotoğrafı çektirdi.