Charlie Kirk'ün Katil Zanlısı Yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu hayatını kaybeden aktivist Charlie Kirk'in katil zanlısının yakalandığı açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı televizyon programında, önceki gün Utah Valley Üniversitesi'ndeki etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren aktivist Charlie Kirk'in katil zanlısının gözaltına alındığını söyledi. Trump, "Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti. Umarım idam cezası alır. Utah'ta idam cezası var" ifadelerini kullandı.