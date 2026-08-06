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Cezayir'de Otobüs Kazası: 6 Ölü, 22 Yaralı

Cezayir'de Otobüs Kazası: 6 Ölü, 22 Yaralı
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Cezayir'in Konstantin vilayetinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CEZAYİR'in Konstantin vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Konstantin vilayetinden geçen 79 numaralı ulusal kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve bölgedeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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