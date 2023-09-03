Cezayir'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Sel: 4 Ölü, 5 Kayıp

Cezayir'in kuzeybatısında meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu Tilmisan kentindeki ed-Daliye Vadisi taştı. Sele kapılan bir araçtaki 2 kadın ile 2 erkek hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.