Cezayir'de sel: 6 kişi hayatını kaybetti

CEZAYİR'in Mesile vilayetinin Tamsa beldesinde meydana gelen sel nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mesile kentinde Ayn es-Seba Vadisi'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu Tamsa beldesinde bir aracın sürüklenmesi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, araçtaki 6 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi. Sel nedeniyle bazı noktalarda trafik akışının kesildiğini belirten yetkililer, şiddetli yağışın bölgedeki birçok vadinin taşmasına yol açtığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı