Haberler

Cezayir'de sel: 6 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'de sel: 6 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CEZAYİR'in Mesile vilayetinin Tamsa beldesinde meydana gelen sel nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

CEZAYİR'in Mesile vilayetinin Tamsa beldesinde meydana gelen sel nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mesile kentinde Ayn es-Seba Vadisi'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu Tamsa beldesinde bir aracın sürüklenmesi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, araçtaki 6 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi. Sel nedeniyle bazı noktalarda trafik akışının kesildiğini belirten yetkililer, şiddetli yağışın bölgedeki birçok vadinin taşmasına yol açtığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir

Uçağa binerken tedirgin eden mesaj
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

Okulda mide bulandıran skandal: Öğretmene 30 yıl hapis kapıda
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

Belediyeden alıp sevgilisinin evine döşetmiş! Hepsi el emeği göz nuru
Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir

Uçağa binerken tedirgin eden mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme büyük tepki

Oyuna girerken hayatının şokunu yaşadı! Taraftardan o isme büyük tepki