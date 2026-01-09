Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı
Guatemala'da kaydedilen bir video internette kısa sürede viral oldu. Alkollü olduğu iddia edilen ve çevredeki vatandaşlara saldıran şahsı 9 polis güçlükle gözaltına aldı. Görüntülerde birkaç polisin şahsı ayaklarından tutarak devirdiği diğerlerinin ise binbir güçlükle kelepçeledikleri görülüyor.
Paylaşılan videoda, şahsın çevreye saldırgan tavırlar sergilediği, polislerin müdahalesine uzun süre direnç gösterdiği anlar yer aldı. Görüntülerde birkaç polisin şahsı ayaklarından tutarak yere devirdiği, diğerlerinin ise kelepçe takabilmek için yoğun çaba harcadığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Olayın nedenine ve şahsın kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videonun paylaşılmasının ardından kullanıcılar, gözaltı anlarını ve müdahalenin zorluğunu yorumlarla gündeme taşıdı.
İşte o yorumlardan bazıları;
