Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı
Guatemala'da kaydedilen bir video internette kısa sürede viral oldu. Alkollü olduğu iddia edilen ve çevredeki vatandaşlara saldıran şahsı 9 polis güçlükle gözaltına aldı. Görüntülerde birkaç polisin şahsı ayaklarından tutarak devirdiği diğerlerinin ise binbir güçlükle kelepçeledikleri görülüyor.

  • Guatemala'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi çevredeki vatandaşlara saldırdı.
  • Olay yerine gelen 9 polis, şahsı kontrol altına almakta zorlandı ve kelepçe takmak için yoğun çaba harcadı.
  • Olayın videosu internette viral oldu ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Guatemala'da çekildiği belirtilen bir video, kısa sürede internette viral oldu. Görüntülerde alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin çevredeki vatandaşlara saldırdığı, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise şahsı kontrol altına almakta zorlandığı görüldü.

Paylaşılan videoda, şahsın çevreye saldırgan tavırlar sergilediği, polislerin müdahalesine uzun süre direnç gösterdiği anlar yer aldı. Görüntülerde birkaç polisin şahsı ayaklarından tutarak yere devirdiği, diğerlerinin ise kelepçe takabilmek için yoğun çaba harcadığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın nedenine ve şahsın kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videonun paylaşılmasının ardından kullanıcılar, gözaltı anlarını ve müdahalenin zorluğunu yorumlarla gündeme taşıdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Abi hulk normal :)

- Sinirlenince ben

