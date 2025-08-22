Savaş 'Yasak Bölge'ye taşındı: Çernobil'de çok sayıda patlama ve uçaksavar sesleri
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde dün sabah çok sayıda patlama ve uçaksavar sesleri duyulduğunu ve tesisin 5 kilometre uzağında yer alan 'Yasak Bölge' üzerinde birkaç dron tespit edildiğini bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Santrali ile Çernobil Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
ÇERNOBİL'DE ÇOK SAYIDA PATLAMA VE UÇAKSAVAR SESLERİ DUYULDU
Açıklamada, "(Dün) Perşembe sabahı, Çernobil'deki UAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı. Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki 'Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildiği ve uçaksavara sesleri duyulduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
UAEA BAŞKANI'NDAN 'İTİDAL' ÇAĞRISI
Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında bildirilen dron faaliyetlerinin artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı. Grossi, "Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.
NÜKLEER GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ ENDİŞE KAYNAĞI
Açıklamada ayrıca, geçen hafta boyunca Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibinin neredeyse her gün askeri faaliyetler duyduğunu bildirdiği kaydedildi. Güvenilir soğutma suyu sağlanmasında yaşanan zorlukların sürdüğü belirtilerek, suyun tükenmesiyle ortaya çıkabilecek "soğutma kaybının" nükleer güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğu aktarıldı.