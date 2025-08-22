Savaş 'Yasak Bölge'ye taşındı: Çernobil'de çok sayıda patlama ve uçaksavar sesleri

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Santrali ile Çernobil Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ÇERNOBİL'DE ÇOK SAYIDA PATLAMA VE UÇAKSAVAR SESLERİ DUYULDU

Açıklamada, "(Dün) Perşembe sabahı, Çernobil'deki UAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı. Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki 'Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildiği ve uçaksavara sesleri duyulduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

UAEA BAŞKANI'NDAN 'İTİDAL' ÇAĞRISI

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında bildirilen dron faaliyetlerinin artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı. Grossi, "Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

NÜKLEER GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ ENDİŞE KAYNAĞI

Açıklamada ayrıca, geçen hafta boyunca Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibinin neredeyse her gün askeri faaliyetler duyduğunu bildirdiği kaydedildi. Güvenilir soğutma suyu sağlanmasında yaşanan zorlukların sürdüğü belirtilerek, suyun tükenmesiyle ortaya çıkabilecek "soğutma kaybının" nükleer güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğu aktarıldı.