Savaş 'Yasak Bölge'ye taşındı: Çernobil'de çok sayıda patlama ve uçaksavar sesleri

Savaş 'Yasak Bölge'ye taşındı: Çernobil'de çok sayıda patlama ve uçaksavar sesleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde dün sabah çok sayıda patlama ve uçaksavar sesleri duyulduğunu ve tesisin 5 kilometre uzağında yer alan 'Yasak Bölge' üzerinde birkaç dron tespit edildiğini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Santrali ile Çernobil Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ÇERNOBİL'DE ÇOK SAYIDA PATLAMA VE UÇAKSAVAR SESLERİ DUYULDU

Açıklamada, "(Dün) Perşembe sabahı, Çernobil'deki UAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı. Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki 'Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildiği ve uçaksavara sesleri duyulduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

UAEA BAŞKANI'NDAN 'İTİDAL' ÇAĞRISI

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında bildirilen dron faaliyetlerinin artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı. Grossi, "Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

NÜKLEER GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ ENDİŞE KAYNAĞI

Açıklamada ayrıca, geçen hafta boyunca Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibinin neredeyse her gün askeri faaliyetler duyduğunu bildirdiği kaydedildi. Güvenilir soğutma suyu sağlanmasında yaşanan zorlukların sürdüğü belirtilerek, suyun tükenmesiyle ortaya çıkabilecek "soğutma kaybının" nükleer güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğu aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Ülke 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Tsunami alarmı verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Savaşlar durmalı. Savaşlar ile zamanımız yok. İş kurup PARA yapmalıyız.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı

Tanju Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı, ağzının payını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.