CENTCOM: Bir petrol tankerinin İran'a geçişini engelledik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle bir petrol tankerinin geçişini engellediğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "M/T Stream adlı ham petrol tankerinin, İran'daki bir limana geçişi güdümlü füze muhribi USS Rafael Peralta ile engellendi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı