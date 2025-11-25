Haberler

Cenevre'de Ukrayna Barış Planında Uzlaştık

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Cenevre'de yapılan müzakerelerde Ukrayna için sunulan 28 maddelik barış planının büyük çoğunluğu üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Leavitt, sonuçların iyimserlik yarattığını belirtti.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna'da barış planı maddelerinin büyük çoğunluğu üzerinde uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, Cenevre'de 23 Kasım'da yapılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planının detaylarıyla ele alındığı müzakerelerin çok iyi ve verimli geçtiğini kaydetti. Leavitt, "Herkes Cenevre'de ortaya çıkan sonuçlar dolayısıyla iyimser. Bakan Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve tüm ekip, ABD'nin hazırladığı ve hem Ruslar hem de Ukraynalıların katkılarıyla oluşturulan 28 maddelik barış planının maddelerini ayrıntılı şekilde ele aldılar. Sonuçta, bu maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

Metnin tamamı üzerinde mutabakatın sağlanmasının ardından Rus tarafına gideceklerini aktaran Leavitt, "Bu savaşın diğer tarafı olan Rusların da bunları kabul etmesini sağlamalıyız. Başkan bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
