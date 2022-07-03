Canlı yayında muhabirin arkasında duran genç kız aniden göğüslerini açtı, seyirciler ekrana bakakaldı - Haberler

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Canlı yayında muhabirin arkasında duran genç kız aniden göğüslerini açtı, seyirciler ekrana bakakaldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan ABC kanalının maç için stadyumda canlı yayında olduğu sırada arka taraftaki genç bir kız göğüslerini açtı. Ekran başındakiler gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

ABD'de geniş bir izleyici kitlesi bulunan ABC televizyonunun Optus Stadyumu'nda canlı yayın yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı. Kadın muhabir, maçla ilgili bilgileri seyircilere aktarırken, arkasındaki genç bir kız aniden tişörtünü kaldırarak göğüslerini izleyicilere doğru gösterdi.

İZLEYENLER ADETA DONUP KALDI

Kadın muhabir her şeyden habersizce haberini sunmaya devam ederken, arkasında yaşananlar izleyicileri adeta ekran başında donuk bıraktı. İzleyicilerin uzun süre neler olduğunu anlamakta güçlük çektiği ifade edildi.

BAŞKA SORUNLAR DA YAŞADILAR

Öte yandan ABC televizyonunun muhabirlerinin statta başka sorunlar da yaşadıkları öğrenildi. Bir ABC muhabirinin, stadın giriş kapısında taraftarların stada giriş anını izleyicilere aktardığı sırada kadın taraftarla tartıştığı ve kadına küfür ettiği öne sürüldü. Ancak genç kızın ABC canlı yayınında göğüslerini neden açtığı henüz bilinmiyor.

Canlı yayında muhabirin arkasında duran genç kız aniden göğüslerini açtı, seyirciler ekrana bakakaldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (2)

bekir yapici:

Avrupada büyük parklarda bazan rastliyoruz 3-5 kisilik kadin gruplar gögüslerini aciyor aslinda bu erkek kadin esitligine dikkat cekmek icin yapilan bir eylemmis yani erkekler üstü ciplak olunca kimse tepki vermiyordu niye kadinlara tepki var protestosuymus.

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ercüment kaya:

oralarını buralarını açıp duruyorlar.

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