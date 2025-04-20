Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Cammu Keşmir'de Sel Felaketi: 3 Ölü, 100'den Fazla Tahliye

Cammu Keşmir'de Sel Felaketi: 3 Ölü, 100'den Fazla Tahliye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi tahliye edilirken, kurtarma operasyonları devam ediyor. Bölgedeki yollar su altında kalırken, yaklaşık 40 ev yıkıldı.

HİNDİSTAN'ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde sağanak yağış etkili oldu. Dünden itibaren aralıksız devam eden yağışların neden olduğu selde 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Ramban kasabasında 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü açıkladı. Yolların su altında kaldığı bölgede yaklaşık 40 evin yıkıldığı kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.