Cammu Keşmir'de Sel Felaketi: 3 Ölü, 100'den Fazla Tahliye
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi tahliye edilirken, kurtarma operasyonları devam ediyor. Bölgedeki yollar su altında kalırken, yaklaşık 40 ev yıkıldı.
HİNDİSTAN'ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde sağanak yağış etkili oldu. Dünden itibaren aralıksız devam eden yağışların neden olduğu selde 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Ramban kasabasında 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü açıkladı. Yolların su altında kaldığı bölgede yaklaşık 40 evin yıkıldığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya