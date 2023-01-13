Çamaşır makinesine giren küçük kız nefessiz kalarak hayatını kaybetti

Fransa'da küçük bir kız oynamak için çamaşır makinesine girdi. Ailesinin son anda bulup makinadan çıkardığı küçük kız nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir aile akşam yemeği yediği sırada üç yaşındaki kızları aniden ortadan kayboldu. Baba evde kızını aradığı sırada çamaşır makinesinden ses gelince koşup kapağı açtı. Küçük kızı makinenin içinde bulan anne baba panikle kızlarını hastaneye götürdü. Uzun süre nefessiz kalan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAPI OTOMATİK OLARAK KİLİTLENMİŞ

Yerel kaynaklar, olay esansında makinanın çalışmadığını kız makinaya girdiği sırada kapının otomatik olarak kilitlendiğini bu nedenle küçük kızın geri çıkamadığını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın kesin ölüm nedeni yapılan soruşturma sonrası açıklanacak.