California'da Küçük Uçak Düşmesi: 2 Ölü, 8 Yaralı

California'da Küçük Uçak Düşmesi: 2 Ölü, 8 Yaralı
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ABD'nin California eyaletinde San Diego kentinde küçük bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak yoğun sis gösteriliyor.

ABD'nin California eyaletinde küçük bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinde küçük bir uçak yerleşim bölgesine düştü. San Diego Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. San Diego İtfaiye Departmanı yetkilileri, kaza anında havadaki sisin çok yoğun olduğunu kaydetti. San Diego İtfaiye Yardımcı Şefi Dan Eddy, küçük uçaktaki yolcu sayısının bilinmediğini ancak hayatını kaybeden 2 kişinin uçaktaki yolculardan olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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