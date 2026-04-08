ABD'de Göçmenlik Operasyonunda Bir Kişi Vurularak Yaralandı

ABD'de Göçmenlik Operasyonunda Bir Kişi Vurularak Yaralandı
ABD'nin California eyaletinde, göçmenlik ve gümrük muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir kişi vurularak yaralandı. Operasyon, El Salvador'daki bir cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen şüpheliyi hedef aldı.

ABD'nin California eyaletinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği gözaltı operasyonunda bir kişinin vurularak yaralandığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, California eyaletinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin, El Salvador'daki bir cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen kişiyi gözaltına almak için operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, göçmenlik görevlilerinin, şüphelinin aracını üzerlerine sürmesinin ardından 'savunma amaçlı' ateş açtığı kaydedildi.

ICE ekipleri tarafından vurularak yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

