California'da F-35 Savaş Uçağı Düştü

California'da F-35 Savaş Uçağı Düştü
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ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait bir F-35 savaş uçağı, Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştü. Pilot fırlatma sistemiyle güvenli bir şekilde uçaktan çıkmayı başardı. Kazanın sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

ABD Donanması'ndan yapılan yazılı açıklamada F-35 uçağının, yerel saatle 18.30 sıralarında California'daki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştüğü kaydedildi. Pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıktığı belirtildi.

Kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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