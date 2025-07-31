California'da F-35 Savaş Uçağı Düştü
ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait bir F-35 savaş uçağı, Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştü. Pilot fırlatma sistemiyle güvenli bir şekilde uçaktan çıkmayı başardı. Kazanın sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.
ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
ABD Donanması'ndan yapılan yazılı açıklamada F-35 uçağının, yerel saatle 18.30 sıralarında California'daki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştüğü kaydedildi. Pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıktığı belirtildi.
Kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya