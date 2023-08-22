Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hayırlar ve Ekinli mahalleleri arasında yer alan ormanlık alandan çıkan dumanları gören vatandaşlar, 177 Orman Orman Yangın ihbar hattını aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Arazöz ve iş makinelerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına helikopter de havadan müdahale etti. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangınla ilgili jandarmanın tahkikatı devam ediyor.