Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mudanya ilçesinin kırsal Göynüklü Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale etti. Çalışmalar 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan destek veriyor.