Bulgaristan'da Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi: 3 Ölü
Bulgaristan'ın Karadeniz kıyı şeridinin güneyindeki Burgaz iline bağlı Elenite sahil beldesinde etkili olan selde 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bulgaristan İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Elenite sahil beldesinde şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti. Mitov, hayatını kaybedenlerden 2'sinin çalışmalara katılan kurtarma görevlisi olduğunu açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya