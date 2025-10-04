Haberler

Bulgaristan'da Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi: 3 Ölü
Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi yaşandı. Elenite sahil beldesinde 3 kişi hayatını kaybetti, hayatını kaybedenlerden ikisi kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirdi.

BULGARİSTAN'ın Karadeniz kıyı şeridinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyı şeridinin güneyindeki Burgaz iline bağlı Elenite sahil beldesinde etkili olan selde 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bulgaristan İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Elenite sahil beldesinde şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti. Mitov, hayatını kaybedenlerden 2'sinin çalışmalara katılan kurtarma görevlisi olduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
