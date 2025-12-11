Haberler

Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov, istifa etti
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, kitlesel protestolar ve artan toplumsal memnuniyetsizlik nedeniyle istifa etti. Jelyazkov, vatandaşların sesine kulak verdiklerini açıkladı.

BULGARİSTAN Başbakanı Rosen Jelyazkov, muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylaması öncesinde istifa kararı aldığını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki kitlesel protestolar ve artan toplumsal memnuniyetsizlik nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Jelyazkov, "Arzumuz, toplumun beklentilerine ulaşmaktır. Şu anda, anayasanın öngördüğü gibi, iktidar egemenlik ve halkın sesinden kaynaklanmaktadır. Hükümete karşı protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak 6'ncı güven oylamasının hemen öncesinde bu kararı aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
