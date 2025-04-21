Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

Bukele'den Venezuela ile Takas Teklifi

Bukele'den Venezuela ile Takas Teklifi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD'nin sınır dışı ettiği Venezuelalılar ile Venezuela'daki siyasi tutukluların takasını önerdi.

EL Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD'nin ülkeye sınır dışı ettiği Venezuelalılar ile Venezuela'da olduğunu söylediği siyasi tutukluların takas edilmesi teklifinde bulundu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Venezuela'ya ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalılar konusunda teklif yaptı. Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, El Salvador'a ABD'den sınır dışı edilen 252 Venezuelalı ile Venezuela'da tutulan 'siyasi tutukluları' takas etmeyi teklif etti. El Salvador lideri, söz konusu tutukluların takas sonrası yeniden hapishaneye gönderilip gönderilmeyeceği konusunda bilgi vermedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.