Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, komşu coğrafyada yaşanan kartel kaosuna sessiz kalmadı. Meksika'nın en azılı uyuşturucu baronu El Mencho'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından ülkenin adeta bir savaş alanına dönmesini eleştiren Bukele, devlet otoritesine dair çok konuşulacak bir "hüküm" verdi.

HEDEF TAHTASINDA MEKSİKA HÜKÜMETİ VAR

Kendi ülkesinde MS-13 ve Barrio 18 gibi dünyanın en tehlikeli çetelerini kurduğu devasa hapishanelerle dize getiren ve suç oranlarını radikal şekilde düşüren Bukele, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hedef tahtasına doğrudan Meksika hükümetini koydu. Meksika ordusunun ve polisinin, kartel üyelerinin misilleme saldırıları karşısında sokaklarda zorlandığı görüntülere atıfta bulunan Bukele, meselenin teknik bir yetersizlik değil, bir niyet meselesi olduğunu savundu.

"OTORİTE VARSA SUÇ BARINAMAZ"

Bukele, devletin mutlak gücüne vurgu yaptığı açıklamasında şu ağır ifadeleri kullandı:

"Suçlularla baş edemeyen bir devlet yoktur. Eğer bir devlet suçu yenemiyorsa, bunun tek bir sebebi vardır: O suçun ortağı olmasıdır. Devletin elindeki ordu, istihbarat ve polis gücü karşısında hiçbir illegal yapı duramaz; meğerki o yapı bizzat devletin içinden besleniyor olmasın."

DİPLOMATİK KRİZ KAPIDA

Bukele'nin bu çıkışı, Meksika'da uyuşturucu kartellerinin yerel yönetimlerden federal orduya kadar sızdığına dair yıllardır süregelen iddiaları yeniden dünya gündemine taşıdı. Meksika kanadından henüz resmi bir yanıt gelmese de, Bukele'nin "suç ortağı" iması iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri zora sokacak gibi görünüyor.