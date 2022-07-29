Bu artık savaş falan değil! Ukraynalı bir askerin hadım edildiği görüntüler infial yarattı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı işgalde 156. güne girilirken, savaş hattından kan donduran haberler gelmeye devam ediyor.

VİDEO SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Rus askerlerinin Ukraynalı sivillere ve askerlere işkence ettiğine dair görüntülere bir yenisi daha eklenirken, internete düşen bir videoda Rusya ordusuna ait kamuflajlar içindeki bir grubun, Ukraynalı bir askeri hadım ettikleri anlar yer aldı.

ELİNDEKİ BIÇAKLA YERDE YATAN ASKERE YÖNELİYOR

Kan donduran videoda Rusların elindeki bir bıçakla yerde yatan askere yöneldiği görülüyor. Görüntüdeki askere daha sonra ne olduğu bilinmiyor ancak acil tıbbi müdahale almadan kurtulmasının pek mümkün olmadığı düşünülüyor.

"VİDEO BÜYÜK OLASILIKLA GERÇEK"

Bağımsız araştırma kuruluşu Bellingcat'ten araştırmacı Aric Toler, The Times'a yaptığı açıklamada videonun büyük olasılıkla gerçek olduğunu belirterek, Severodonetsk kentinin alınmasından kısa bir süre sonra Rus askerlerinden bazılarının Rus devlet medyasında görüntülendiğini açıkladı.

KAMUFLAJLAR KİMİ İŞARET EDİYOR?

İnternet kullanıcıları şimdi talihsiz Ukrayna askeri ile ona eziyet eden Rus askerlerinin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Sosyal medyadan bazı kullanıcılar söz konusu kamuflajların Çeçenlere ait olduğunu öne sürerken diğerleri ise askerlerin Rosgvardia biriminden olduğunu iddia etti.

UKRAYNALI VEKİL GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI: RUSYA BUNUN BEDELİNİ ÖDEMELİ

Korkunç görüntülere Ukrayna'dan tepki gecikmedi. Ukraynalı milletvekili Inna Sovsun görüntüleri yayınlayan ilk resmi isim oldu ve sosyal medya hesabından, "Rus Nazi'ler Ukraynalı askere yaptıklarının bedelini ödemeli. Bu kabusu tamamen durdurmak için ihtiyacımız olan silahları verin. Dünya bunlar olmuyormuş gibi davranamaz" mesajını yayınladı.