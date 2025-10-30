Haberler

Brezilya'da Uyuşturucu Operasyonunda 132 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Uyuşturucu Operasyonunda 132 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Rio de Janeiro'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kişi yaşamını yitirdi. Operasyonda 4 polis de dahil olmak üzere birçok kişi hayatını kaybetti.

BREZİLYA'nın Rio de Janeiro eyaletinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hayatını kaybedenlerin sayısının 132'ye yükseldiği bildirildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre güvenlik güçleri, Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki 'favela' (yoksul mahalle) olarak adlandırılan Penha ve Alemao mahallelerinde ülkenin en büyük suç örgütlerinden Comando Vermelho'ya yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yetkililer, operasyon sırasında çıkan çatışmada 4'ü polis olmak üzere 132 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
