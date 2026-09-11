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Brezilya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

Brezilya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
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BREZİLYA'nın Mato Grosso eyaletinde küçük bir uçağın kırsal alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

BREZİLYA'nın Mato Grosso eyaletinde küçük bir uçağın kırsal alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre olay, ülkenin orta-batı kesimindeki Mato Grosso eyaletine bağlı Agua Boa kentinin kırsal bölgesinde meydana geldi. Şehir merkezine yaklaşık 18 kilometre, eyalet başkenti Cuiaba'ya ise 730 kilometre mesafede düşen küçük uçak, çarpmanın etkisiyle alev alarak tamamen yandı.

Yerel saatle 08.50 sıralarında bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 4 bin litre su kullandı. Düşen uçağın enkazında yürütülen çalışmalarda tamamen yanmış halde bulunan 3 kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve adli inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Uçağın kalkış ve iniş rotasına ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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