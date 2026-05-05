Haberler

Brezilya'da Küçük Uçağın Bina Çarpması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Küçük Uçağın Bina Çarpması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BREZİLYA'nın Belo Horizonte şehrinde 5 kişiyi taşıyan küçük uçağın bir binaya çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

BREZİLYA'nın Belo Horizonte şehrinde 5 kişiyi taşıyan küçük uçağın bir binaya çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinden Sao Paulo'ya gitmek üzere havalanan küçük uçak, Pampulha Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan birkaç dakika sonra yerleşim bölgesindeki 3 katlı bir binaya çarptı. İtfaiye Departmanı'ndan kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, pilot ve yardımcı pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, uçaktaki 3 yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaza sonrası ilerleyen saatlerde Minas Gerais Eyalet Hükümeti'nden yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen yolculardan birinin hayatını kaybettiği, diğer 2 yolcunun durumunun stabil olduğu aktarıldı. Yetkililer, olayda bina sakinlerinden kimsenin yaralanmadığını ve yapıda hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi

Dünyanın en çılgın galası! Kırmızı halıya bu kostümler damga vurdu