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Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü

Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BREZİLYA'nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Rio de Janeiro İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Fabio Contreiras, havada çarpışan helikopterlerin Recreio dos Bandeirantes bölgesine düştüğünü açıkladı. Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Contreiras, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kazayla ilgili Brezilya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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