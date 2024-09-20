Boris Fırtınası İtalya'ya Ulaştı, 24 Ölü

ORTA Avrupa'da en az 24 kişinin ölümüne neden olan Boris Fırtınası İtalya'ya ulaştı. Kuzey İtalya'da şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara dönüşürken, yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Boris Fırtınası İtalya'ya ulaştı. Fırtına, Kuzey İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi. İtalyan İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bologna, Cesena, Forli, Rimini ve Ravenna'daki okullarda bugün için eğitime ara verildi. Bölgedeki 5 demir yolu hattında da ulaşım durduruldu. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da Emilia-Romagna Bölgesi için bugünün ardından yarın da aşırı yağış olabileceği gerekçesiyle 'kırmızı' alarm verdi.