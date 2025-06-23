Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu

Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu
Haber Videosu

İran'ın ABD üslerini vurmasının ardından ABD ve İsrail medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İsrail'in savaşı bitirmeye hazır olduğu, İran'ın ise "Henüz zamanı değil" yanıtını verdiği öne sürüldü.

ABD ve İsrail medyası İsrail'in savaşı bitirmeye hazır olduğunu ancak İran'ın "Henüz zamanı değil" yanıtını verdiğini öne sürdü.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ABD'nin de katılmasıyla çatışmalar yeni bir boyun kazandı. ABD, İran'ın nükleer tesislerini vururken; İran da Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırdı.

TRUMP İRAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Saldırılara ABD'nin yanıt verip vermeyeceği merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, İran'ın zayıf bir karşılık verdiğini, bu saldırıyı beklediklerini belirtti. Trump şunları söyledi: "İran, nükleer tesislerini imha etmemize resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi ki biz bunu bekliyorduk. İran öfkesini boşalttı.

İran'a Katar'daki saldırıyı bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı."

"ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI"

Trump ayrıca "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim. Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" ifadelerini kullandı.

BOMBA İDDİA

Öte yandan ABD merkezli CNN ve İsrail merkezli KAN'ın haberlerine göre, İsrail'in "Birkaç gün içinde savaşı bitirmeye hazırız. Bu da ateşkese zemin hazırlayabilir. İran ile savaşı birkaç güne bitirmeyi umuyoruz. Hedeflerimize ulaşmaya yakınız" dediği aktarıldı.

İddiaya göre, söz konusu açıklamaya İran,"Henüz zamanı değil" yanıtını verdi.

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıların ardından iki ülke arasında çatışmalar devam etti. İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ardından İran da karşı saldırılara başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve ülke için kritik önemdeki Hayfa'ya yönelik saldırılar düzenleyen İran, bir çok kez Demir Kubbeyi aştı.

Çatışmalar, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD savaş uçakları İran hava sahasına girerek ülkeye ait 3 nükleer tesise saldırı düzenledi.

ABD'nin saldırısının ardından bölgedeki gerginlik artarken; uluslararası kamuoyu da yaşananları yakından takip ediyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı

Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

ABD üslerini vuran Hamaney'den net mesaj
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi

İran saldırısıyla sarsılan ülke, uçaklarını Türkiye'ye yönlendirdi
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü

Dünya diken üstünde! Petrol fiyatları sadece 1 saatte çakıldı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAlfakurt:

Büyük oyunlar dönüyor tezgah lan bunlar

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yasin:

2tane kanını ziktiğim dünyayla dalga geçiyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Bu nişandı, sırada evlilik var. Her yerde yazıyorum bir daha diyeyim. Yahudiler ve acemler öyle bir oyun oynar ki, sizi oyuna getirirler. :)) Danışıklı dövüş diye yıllardır bas bas bağırıyoruz. Bu iki ucube topluluk HİNDİSTAN kökenlidir. Tarihi iyi belleyin ki ağzınız açık kalmasın sonrasında.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Netan ile Mollalarin cizgi filimine buyur.. Allah iyi etsin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Başladığı gıbı yarın bu savaş oylesıne bıttıyor herkese geçmıs olsun. herkes kazandı bu savaşı Israel de ve Iran da ınsaatcılar köşe olacak buraya kadar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi! Gruptan çıkamadılar

Galibiyet yetmedi! Avrupa devi, ABD'de gruptan çıkamadı
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.