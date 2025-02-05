ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

ABD Savunma Bakanlığı'ndan iki yetkili, ABD'nin Suriye'deki tüm askerlerini geri çekmek için plan hazırladığına dair açıklamalarda bulundu.

PLAN NEREDEYSE HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump ve kendisine yakın askeri kaynakların talimatıyla hazırlıklara başlandığını belirten yetkililer, 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme planlandığını aktardı.

GÜVENLİK DANIŞMANI BRİFİNGLER ALDI

ABD savunma yetkililerine göre, Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, cuma gününü Florida eyaletinin Tampa kentindeki ABD Merkez Komutanlığı karargahında geçirdi, üst düzey ABD askeri liderleriyle bir araya geldi ve Orta Doğu hakkında brifingler aldı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Suriye'deki ABD güçlerinin potansiyel olarak azaltılmasının brifingin konusu olmadığını ve Waltz'un ziyaretinin amacının bu olmadığını söyledi.

PENTAGON SÖZCÜSÜ YORUM YAPMADI

Beyaz Saray yetkilisi, "NSA Waltz'ın tüm bölgeyi tanımak için CENTCOM'u ziyaret etmesi iyi oldu" dedi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Salı günü Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğini, Ürdün Kralı Abdullah'ın da önümüzdeki hafta Beyaz Saray'ı ziyaret etmesinin planlandığını belirtti. Pentagon sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

TRUMP: BİZ SURİYE'YE DAHİL OLMAYACAĞIZ

Geçtiğimiz perşembe günü bir muhabir, Oval Ofis'te düzenlenen bir basın toplantısında Trump'a, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi yönündeki İsrail hükümetine verdiği bilgiler hakkında soru sormuştu. Trump se "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum. Yani, bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama bu konuda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye dahil olmayacağız, dahil olmayacağız" yanıtını vermişti.