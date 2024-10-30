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BM Koordinatörü: Orta Doğu'da En Tehlikeli Kavşak

BM Koordinatörü: Orta Doğu'da En Tehlikeli Kavşak
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BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, bölgede yaşanan şiddetin arttığını ve mevcut durumun son yılların en tehlikeli kavşağı olduğunu belirtti. Gazze'de insani yardım çalışmaları için acil değişim gerekliliğini vurguladı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, "Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin açık oturum düzenlendi. Toplantıda üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, işgal altındaki Filistin toprakları ve genel bölgede şiddetin arttığını söyledi.

Geçen hafta Gazze'yi ziyaret ettiğini belirten Wennesland, "Gördüklerim, tahmin edilenin çok ötesinde" diye konuştu. Gazze'de insani yardım operasyonlarını geliştirmek için temel bir değişimin gerekli olduğunu kaydeden Wennesland, "Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız" ifadesini kullandı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, bölgede ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Hepimizin tüm çabaları gerginliği azaltma ve bölgede barış ve istikrarı sağlamaya odaklanmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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