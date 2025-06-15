BM, İsrail ve İran'a çatışmaları sona erdirme çağrısında bulundu

BM, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken, taraflara çatışmaları sona erdirme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İran Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu zor ve belirsiz zamanda İran halkının yanındayız" denildi. Çatışmaların siviller ve küresel barış için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırılarının kabul edilemez olduğu ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sorunların yalnızca diyalogla çözülebileceği belirtilerek, "BM Genel Sekreteri'nin de dediği gibi: 'Artık bu tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli.' BM, tüm tarafları çatışmadan uzaklaştırmaya ve diyalog yolunu seçmeye çağırmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.