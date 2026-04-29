BM: Hürmüz Boğazı'nda Gemi Geçişleri Yüzde 95,3 Azaldı

BİRLEŞMİŞ Milletler, ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujaric, günlük basın toplantısında konuştu. BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün (UNCTAD) verilerine değinen Dujarric, ABD/İsrail-İran savaşının başladığı 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti. Dujarric, boğazdaki kısıtlamalar nedeniyle temel gıda fiyatlarının yüzde 6 ve Avrupa için ham petrol fiyatlarının da yüzde 53 arttığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı